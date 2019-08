Passeggia senza maglietta nel Salernitano, uomo multato per 250 euro

Un uomo è stato multato dai vigili con una sanzione di 250 euro perché passeggiava a torso nudo per il centro cittadino di Agropoli, nel Salernitano.

Il sindaco: “L'immagine della nostra città va tutelata”

Una recente ordinanza del sindaco Adamo Coppola vieta infatti di circolare a torso nudo, in costume o scalzi, al di fuori delle spiagge e degli ambienti marini: “L'immagine della nostra città va tutelata e determinati comportamenti, come andare in giro e nelle attività commerciali in déshabillé, vanno arginati – spiega il primo cittadino - Ieri c'è stata la prima sanzione e si proseguirà su questo percorso anche nei prossimi giorni. Credo non costi ad alcuno indossare una maglietta tornando dal mare o comunque utilizzare un abbigliamento consono ai vari contesti in cui ci si trova. Il rispetto per sé e per gli altri devono essere al primo posto".