Denunciato un uomo di 51 anni a Villa Literno, in provincia di Caserta, accusato di aver legato un cane alla sua auto e averlo trascinato per strada perché non voleva farlo salire sulla vettura appena lavata. È stato bloccato dai carabinieri mentre procedeva a velocità sostenuta in Via Vittorio Emanuele, con il cane attaccato all'auto. Quest'ultimo, un meticcio di 10 anni, ha riportato ferite a una zampa ed è stato poi affidato a un canile. Ai militari della stazione locale l'uomo, residente a Minturno, in provincia di Latina, ha spiegato di non aver fatto salire il cane anche perché il figlio 18enne, che era in auto, ne aveva timore.