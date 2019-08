Scafati, cadavere ricoperto di formiche in ospedale: salma sequestrata

Il cadavere di una donna di 61 anni di Angri è stato trovato pieno di formiche nella sala mortuaria dell'ospedale di Scafati, in provincia di Salerno. A denunciare l'episodio sono stati i familiari della donna, i quali hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Il pm della Procura di Nocera Inferiore, Federica Lo Conte, ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche.

L'autopsia

In giornata sarà effettuata l'autopsia, come richiesto dai familiari assistiti dall'avvocato Gerardo Striano e da Silvio Del Regno per la parte civile. L'esame dovrebbe aiutare a far luce sulle cause del decesso della donna.

La ricostruzione dell'Azienda Sanitaria di Salerno

Secondo la ricostruzione fornita dall'Azienda Sanitaria di Salerno "il decesso è avvenuto alle ore 9,20 mentre il trasporto della salma in obitorio tra le 9.30 e le 9.45. Dopodiché sono stati rinvenuti insetti che inequivocabilmente fuoriuscivano da un interstizio tra due battiscopa". L'Asl Salerno ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari della donna e spiegato in una nota che "aveva già effettuato una serie di attività preventive volte alla sanificazione degli ambienti mediante plurimi interventi, l'ultimo dei quali effettuato in data 7 agosto e ulteriori attività sono peraltro già programmate". L'Asl di Salerno ha fatto sapere che "immediatamente allertati, sono giunti sul posto Alfonso Giordano, direttore del Dea Nocera Inferiore-Scafati-Pagani, Luigi Lupo, direttore del Nucleo Operativo ispettivo, e Maurizio D'Ambrosio, dirigente medico del presidio ospedaliero di Scafati".