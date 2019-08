Camorra, arrestato latitante del clan Sparandeo a Benevento

È stato catturato dopo una latitanza iniziata lo scorso febbraio Corrado Sparandeo, 33 anni di Benevento, appartenente all’omonimo clan attivo nel capoluogo sannita. L’uomo stava sfuggendo alla condanna in via definitiva della Corte di Cassazione per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ma un’operazione congiunta tra polizia e carabinieri l’ha fermato.

Trovato con 10mila euro, sconterà oltre 12 anni di reclusione

L’uomo si era nascosto in un'abitazione situata in un complesso residenziale nel quartiere Pacevecchia di Benevento, di proprietà di un incensurato, finito ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento. Al momento della cattura il 33enne era in possesso di 10mila euro in contanti e di documenti falsi. Sparandeo si trova ora nel carcere di Capodimonte di Benevento. Dovrà scontare oltre dodici anni di reclusione.