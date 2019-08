Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

L'anticiclone si indebolisce parzialmente sotto la spinta di un fronte freddo in transito sui Balcani. Giornata inizialmente soleggiata in Campania ma con nubi in aumento nel pomeriggio sui settori interni, con possibili isolati fenomeni, in sconfinamento nelle ore serale ai settori di pianura e lungo le coste.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,9 µg/m³.