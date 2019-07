Tangenti all'ospedale di Caserta: arrestati l'ex primario e sua moglie

Un intero reparto ospedaliero 'piegato' all'interesse privato del primario e del Centro di analisi gestito dalla moglie, con esami di laboratorio fatti ai clienti privati o erogati gratuitamente a parenti e amici di dipendenti, macchinari e materiale medico acquistato senza una reale necessità, ma solo per avere tangenti dalla ditta disposta a pagare, farmaci trafugati e distribuiti fuori dall'ospedale. Questo lo spaccato che emerge dall'indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e del Nas dei carabinieri che oggi, mercoledì 24 luglio, ha portato agli arresti domiciliari Angelo Costanzo, ex primario del reparto di Patologia clinica dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, e sua moglie, Vincenza Scotti. In tutto sono sei le misure emesse e 41 gli indagati.

Danno da 1,8 milioni

Arrestata anche una fidata collaboratrice di Costanzo, Angelina Grillo, tecnico di laboratorio, tuttora in servizio, come quasi tutti gli altri indagati, tra cui alcuni infermieri, accusati di essersi appropriati di medicinali, e medici che avrebbero chiesto esami a Costanzo senza passare per il Centro di prenotazione, impedendo alla struttura sanitaria di incassare i soldi del ticket. Dalle indagini è emerso che nel biennio considerato almeno il 10% degli esami sarebbe risultato illecito, non collegato ad alcuna attività istituzionale, con un danno erariale stimato in 1,8 milioni.

Le presunte tangenti

I carabinieri del Nas hanno eseguito su ordine del Gip di Santa Maria Capua Vetere anche due misure di interdizione dai rapporti con la Pubblica amministrazione per i rappresentanti di una ditta fornitrice, che avrebbero pagato tangenti a Costanzo e alla Grillo per far acquistare i beni strumentali e diagnostici dall'ospedale. Un'ultima misura - un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - è stata notificata ad un militare dell'Esercito Italiano, Generoso Vaiano, che per l'accusa si sarebbe speso per facilitare il superamento del concorso nell'Esercito dei figli della Grillo.

Il legame con il boss Raffaele Cutolo

Vincenza Scotti è la sorella di Pasquale Scotti, il latitante della 'nuova camorra organizzata' di Raffaele Cutolo arrestato in Brasile dopo decenni di latitanza, il 26 maggio del 2015, ed estradato in Italia il 10 marzo del 2016.