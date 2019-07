Una persona è rimasta lievemente intossicata e un centinaio sono state evacuate a seguito di un incendio divampato in un magazzino di giocattoli situato nei pressi di via Caduti di Nassiriya a Napoli, in zona Cavalleggeri. Sul posto i vigili del fuoco, al lavoro già da qualche ora per spegnere il rogo. Le fiamme minacciano di raggiungere alcune palazzine nelle vicinanze.

Gli sfollati

Una colonna di fumo, visibile anche a distanza, si leva dalle fiamme e c’è un acre odore di plastica bruciata. In zona è saltata la corrente elettrica e i carabinieri stanno facendo evacuare le famiglie residenti negli edifici circostanti. Gli sfollati, un centinaio circa, sono stati accolti dalla parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria. Sul posto, oltre al personale del 118 e ai vigili del Fuoco, sono intervenuti anche carabinieri e polizia municipale in modo da agevolare la circolazione stradale, a rischio a causa dell’incendio. I militari riferiscono che al momento il rogo sembra dovuto a cause accidentali.