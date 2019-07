Meteo a Napoli: le previsioni di oggi lunedì 15 luglio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Una circolazione di bassa pressione si forma sul basso Tirreno e si muove verso lo Ionio. Giornata molto instabile su Sicilia e Calabria con acquazzoni e temporali anche forti, specie sull'area ionica e nelle zone interne. Sulla Campania fenomeni più probabili sul salernitano e zone montuose. Temperature in calo. Venti a rotazione ciclonica, anche tesi nelle zone temporalesche. Mari da poco mossi a mossi

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,5 µg/m³.