Meteo a Napoli: le previsioni di oggi venerdì 12 luglio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Le regioni meridionali italiane, relegate sul bordo orientale dell'anticiclone subtropicale, risentono marginalmente dell'afflusso di correnti relativamente fresche in quota dai quadranti nordoccidentali. Ne scaturisce una giornata improntata a generali condizioni di bel tempo al mattino, salvo innocue velature di passaggio, e localmente instabile nel corso del pomeriggio a ridosso dei comprensori montuosi. Non esclusi locali rovesci, anche a carattere temporalesco, sull'Appennino Campano e più occasionalmente su Sila, Serre e Sicilia centro-orientale.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,2 µg/m³.