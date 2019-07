Benevento, sequestrata cava abusiva: denunciati quattro imprenditori

Estraevano abusivamente materiale lapideo inerte dall'alveo del fiume Miscano in una contrada del comune di Apice, in provincia di Benevento, per questo i quattro titolari di tre ditte, coinvolte a vario titolo, sono stati denunciati per abuso edilizio e paesaggistico, gestione illecita di rifiuti, furto aggravato e danneggiamento. I carabinieri di San Giorgio del Sannio, in collaborazione con i colleghi del Nucleo investigativo di Polizia ambientale agroalimentare forestale di Avellino, hanno anche sequestrato un'area di circa 15mila metri quadrati, su cui giacevano 400 metri cubi di materiale inerte.