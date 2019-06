Tredici ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dai carabinieri del Ros e del reparto operativo di Napoli nei confronti di persone ritenute affiliate al clan Di Lauro e a gruppi alleati come quello dei Vanella Grassi, i cui componenti, secondo gli inquirenti, avrebbero commesso delitti per conto dei Di Lauro. L'ordinanza è stata emessa dal Gip di Napoli in seguito alle indagini della Dda.

Le indagini

Le indagini si sono basate su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni e altri riscontri, consentendo di ricostruire l'organigramma del clan attuale e, soprattutto, l'evoluzione del ruolo di Marco Di Lauro, catturato il 2 marzo scorso dopo quasi quindici anni di latitanza. È stata svelata anche l'articolazione militare e in parte economica del clan, fondata sul riciclaggio dei proventi illeciti della consorteria. L'inchiesta è una prosecuzione di precedenti indagini, svolte negli scorsi anni e in parte già definite con processi e sentenze, che confermano l'attuale operatività del clan e la sua capacità di influenzare le dinamiche della criminalità organizzata d'area, spesso intervenendo tramite gruppi satelliti o alleati.

Il clan Di Lauro e il reticolo di interessi illeciti

Secondo gli investigatori le indagini sono la dimostrazione "della capacità dei Di Lauro di diventare un gruppo con forti proiezioni internazionali che ha scelto di diversificare i settori di interesse, senza abbandonare il traffico di stupefacenti, ma privilegiando i propri originari interessi in materia di prodotti a marchio contraffatto e contrabbando". Il clan si è dedicato massicciamente al reimpiego della fortuna accumulata illecitamente nel corso degli anni, reinvestendo in affari leciti, ovvero in affari illeciti a bassa intensità, ritornando in qualche modo alle origini, sulle orme dei traffici di Paolo Di Lauro prima dell'esplosione del business delle piazze di spaccio dell'area nord di Napoli, da tempo ormai in mano ad altre consorterie. In questa gestione, poco appariscente sul piano militare ma che non esclude il ricorso mirato alla violenza, come dimostra l'agguato ai danni di Pasquale Spinelli nel 2012, emergono figure come quella di Salvatore Di Lauro e di Salvatore Tamburrino, che insieme ad altri soggetti hanno creato un reticolo di interessi illeciti che vanno dal welfare criminale fino ai variegati affari criminali. Inoltre è stata costruita una fitta ragnatela di appoggi che ha consentito di sostenere il peso di una latitanza ultradecennale come quella di Marco Di Lauro.