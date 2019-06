La situazione meteo in città

Oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo. Qualità dell’aria buona. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

L'alta pressione è ancora presente sulla regione, determinando tempo stabile e soleggiato. Tuttavia, durante le ore centrali del giorno sono possibili addensamenti cumuliformi sui monti con qualche breve acquazzone. Temperature stabili o in lieve calo. Venti deboli con locali rinforzi.

La situazione meteo a Benevento

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, senza piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. Venti assenti o deboli per tutto il giorno. Qualità dell’aria buona. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo ad Avellino

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, ma senza piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Qualità dell’aria buona.