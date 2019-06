Rivolta a Poggioreale, l’Osapp: “Siamo a un punto di non ritorno”

"Le attuali condizioni di vivibilità lavorativa e alloggiativa delle carceri italiane, e in particolare del carcere di Napoli Poggioreale, sono arrivate a un punto di non ritorno". Così Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), commenta la rivolta scoppiata nel carcere di Poggioreale nel pomeriggio di ieri, domenica 16 giugno, durante la quale oltre duecento detenuti hanno messo a soqquadro le celle e una sezione del padiglione Salerno causando ingenti danni. La protesta è rientrata dopo qualche ora, a seguito di una trattativa condotta dal comandante del reparto di polizia penitenziaria e dal Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria.

Il sovraffollamento a Poggioreale

"Per il carcere partenopeo nel merito - prosegue Beneduci - si tratta di una carenza di almeno 150 unità di polizia penitenziaria, e di un sovraffollamento che riesce a toccare punte giornaliere nell'ordine di 300/700 detenuti pari ad oltre il 30 per cento. Appare chiaro in tali condizioni che, se l'attuale segnale di insofferenza da parte della popolazione detenuta di Napoli potrà concludersi pacificamente, con l'accentuarsi della calura estiva si ha ragione di temere prossime e ben più gravi conseguenze".

L'appello al ministro della Giustizia Bonafede

"Comprendiamo - sottolinea Beneduci - che i problemi legati alle attuali polemiche sui rapporti tra esponenti della magistratura e della politica possano rivestire per il Guardasigilli Bonafede priorità assoluta, ma deve risultare altrettanto chiaro che rispetto alle attuali condizioni del sistema penitenziario italiano e dalla conseguente situazione lavorativa del personale di polizia penitenziaria ben poco è stato, fino ad oggi, attuato dall'attuale esecutivo, per cui è da temersi una stagione estiva di grave disordine penitenziario qualora ancora non si intervenga con adeguate misure", conclude il segretario dell’Osapp.