Portici, porta a spasso il cane e viene investito: grave 12enne

È intubato, in prognosi riservata, un 12enne investito da un’auto a Portici, in provincia di Napoli. Il ragazzino è stato trasportato all’ospedale Santobono del capoluogo campano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L’episodio è accaduto in via Martiri di via Fani, alla periferia della città nei pressi dell’ufficio Inps. Da quanto si apprende, il 12enne stava portando il cane a spasso, e molto probabilmente si stava recando a casa della nonna che abita a pochi metri di distanza dal luogo dell'incidente, quando è stato investito da un uomo alla guida di una Fiat Panda. I soccorsi sono stati immediati. L’automobilista, un 41enne originario di Cercola (Napoli) ma residente a Portici, è stato individuato ed è ora negli uffici del locale commissariato di polizia. L'uomo è stato sottoposto ai test alcolemici e antidroga ed è stato denunciato in stato di libertà per lesioni gravissime.

Sequestrata l'auto

La polizia municipale ha eseguito i rilievi e ha sequestrato l'auto. Al momento agenti della polizia di Stato del locale Commissariato stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero essere d'ausilio a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Data ultima modifica 13 giugno 2019 ore 19:45