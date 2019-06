La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e le zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali in quota. Zero termico nell'intorno di 4050 metri. Basso Tirreno e Canale poco mosso; Mare di Sicilia quasi calmo.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19.3 µg/m³.