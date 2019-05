Immigrazione clandestina a Napoli: sette arresti, anche poliziotti

Sette persone, tra cui un poliziotto ancora in servizio nell'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli e un altro in pensione, sono state arrestate in un'operazione, ancora in corso, coordinata dalla Procura di Napoli. È stata sgominata un'associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. L'organizzazione favoriva l'ingresso di immigrati in Italia dietro corruzione, e contava al suo interno anche extracomunitari. L'indagine è nata da una segnalazione per finanziamento al terrorismo.

Il sistema

"Ne abbiamo fatto entrare a migliaia", dicono le intercettazioni carpite nell'ambito dell'operazione. Durante le perquisizioni è stata anche trovata un'agendina in cui era stato annotato un tariffario con le cifre che i poliziotti percepivano da alcuni immigrati facenti parte dell'organizzazione, i quali, suddivisi per nazionalità (tunisina, algerina, eccetera), raccoglievano le richieste e poi corrompevano gli agenti per ottenere autorizzazioni. L'intermediario era l'ex poliziotto in pensione, che si metteva di volta in volta in contatto con alcuni colleghi in servizio.