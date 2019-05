La situazione meteo in città

A Napoli sole per l'intera giornata, ma nel pomeriggio è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Pressione in deciso aumento sulle nostre regioni meridionali, con tempo soleggiato su Sicilia e Calabria, salvo per il transito di qualche velatura e nubi sparse sui settori tirrenici calabri. Sulla Campania maggiore nuvolosità al mattino, con ancora qualche piovasco molto localizzato, specie sulle zone interne settentrionali. Migliora comunque anche in Campania entro sera. Temperature in lieve calo nei valori minimi, in lieve aumento nei valori massimi. Zero termico nell'intorno di 3550 metri. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,7 µg/m³.