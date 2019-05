Meteo, le previsioni di martedì 21 maggio

Dopo il maltempo del weekend e le allerte meteo che si sono protratte fino a lunedì, martedì 21 maggio arriva un leggero miglioramento, specie nel Sud e sulle isole dove il cielo sarà sereno per tutta la giornata. Più coperto al Centro con possibili rovesci pomeridiani, mentre al Nord è previsto qualche fenomeno temporalesco su est Liguria e Friuli. Le temperature, per effetto del maggior soleggiamento, tenderanno ad aumentare e supereranno i 20 gradi su diverse località con punte prossime ai 25 gradi su Val Padana e aree interne del Centro. Clima dunque più caldo, ma il vero caldo estivo - notano gli esperti - per ora rimane lontano: da venerdì è prevista una nuova perturbazione sul Mediterraneo.

Il tempo al Nord

Martedì ancora qualche residuo di maltempo al Nord: in mattinata probabili piogge sul versante ligure e nella zona est del Friuli, mentre nel pomeriggio non si escludono rovesci in Emilia Romagna. Per quanto riguarda le singole città, a Milano domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata e nessuna pioggia in previsione. Temperatura massima in leggero aumento con un picco di 24 gradi, minima di 12. A Torino, cieli poco o parzialmente nuvolosi durante il giorno, mentre la sera gli esperti prevedono qualche pioggia. Massima di 24 gradi, minima di 12.

Il tempo al Centro

Al Centro cieli parzialmente nuvolosi con addensamenti e locali rovesci pomeridiani in sviluppo a ridosso dell'Appennino. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 21 gradi. A Roma possibili piogge deboli al mattino con ampie schiarite nel corso della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 21 gradi, la minima di 13. A Firenze nubi sparse, possibili piogge, alternate a schiarite al mattino, con graduale attenuazione della nuvolosità in serata. Massima a 20 gradi, la minima di 11.

Il tempo al Sud

Tempo bello e soleggiato in quasi tutte le regioni del Sud e sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna. A Napoli sole per l'intera giornata, nessuna pioggia prevista. La temperatura massima registrata sarà di 18 gradi, la minima di 15. Anche a Palermo giornata soleggiata, con possibili velature in transito dalla sera. La massima sarà di 21 gradi, minima di 15.