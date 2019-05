Meteo, le previsioni di lunedì 20 maggio

Un altro lunedì di pioggia tiene ancora lontana la primavera. La settimana inizia con il maltempo da Nord a Sud Italia e continua a piovere un po' in tutte le regioni. La Protezione Civile segnala ancora allerta arancione per i fiumi in Emilia Romagna, codice giallo in Veneto e Campania. Temperature in rialzo nel Settentrione e in calo nel Meridione.

Allerta in alcune regioni

Il bollettino di criticità nazionale segnala ancora attiva l'allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica in Emilia Romagna, legato ai possibili innalzamenti dei livelli di fiumi e torrenti minori. Il codice giallo in Toscana per pioggia, già emesso venerdì e prolungato una prima volta fino alle 12.00 di oggi, è stato allungato alle ore 14.00 di domani, lunedì 20 maggio. L'allarme interessa quasi tutta la Regione, isole comprese, a eccezione di Mugello, Val di Sieve e la zona di confine con la Romagna. Allerta gialla anche in Veneto per rischio idraulico e in Campania per rischio temporali.

Le previsioni al Nord

Al Nord nuvolosità irregolare con piogge sparse, più probabili tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, meno altrove. Nevica sulle Alpi oltre i 2200m. Le temperature aumentano con massime tra i 17°C e i 21°C. Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge a Milano. Schiarite nel tardo pomeriggio. Nuvole anche a Torino con qualche leggera precipitazione.

Le previsioni al Centro

Cielo coperto, piogge e rovesci, anche temporaleschi, in Sardegna e nel pomeriggio sull'Appennino. Il tempo nel Centro Italia migliora in serata. Le massime restano stabili tra i 17°C e i 20°C. La Capitale si sveglia con pioggia e temporali. A Roma la massima sarà di 19°C. Rovesci anche a Firenze per tutta la giornata, ma rasserenamenti arriveranno in serata.

Le previsioni al Sud

Nuvole e qualche piovasco anche al Sud. Le precipitazioni colpiranno soprattutto le aree del basso Tirreno e nelle ore centrali tra Appennino e Adriatico. Temperature leggermente in calo con massime tra i 17°C e i 21°C. Giornata di pioggia e acquazzoni a Napoli, il meteo migliora la sera. Mattinata piovosa anche a Palermo, ma nel pomeriggio tornerà il sole.