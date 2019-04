Una parete è crollata in una scuola elementare sul corso Umberto I a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli (FOTO). Si tratta di una parete divisoria tra una terza e una quarta classe, situate al primo piano, che ha colpito una maestra di sostegno, impegnata con un bimbo disabile, ferendola alla testa e a una spalla: la donna è al quarto mese di gravidanza. A restare contusi in seguito al crollo anche due bimbi. Secondo quanto si è appreso, nessuno di loro è voluto ricorrere a cure ospedaliere. L'insegnante ha preferito recarsi dal proprio ginecologo per controllare le condizioni del feto. Sul posto sono arrivati il sindaco, Lello Russo, alcuni consiglieri comunali, vigili urbani e carabinieri, che hanno allertato il 118. Oggi era l'ultimo giorno di scuola prima della lunga pausa pasquale: la scuola, infatti, riaprirà il 29 aprile prossimo.

Bimbi fuggiti in lacrime dall'aula

Subito dopo il crollo della parete, i bambini di terza elementare sono fuggiti in lacrime dall'aula, rifugiandosi nell'atrio del plesso scolastico, in attesa dell'arrivo dei genitori.

"Piangevano tanto - racconta una mamma - e noi ci siamo spaventate perché sui gruppi si sono susseguite le foto della parete, e non riuscivamo a capire cosa fosse realmente successo".

Uno dei bambini è rimasto contuso, colpito da una delle pietre della parete, mentre un altro bambino, spiega un papà, sarebbe rimasto ferito a una gamba mentre scappava dall'aula.

Disposte indagini interne

La parete era stata realizzata una decina di anni fa, per dividere in due un vano più ampio. A renderlo noto è il sindaco, Lello Abete, il quale sottolinea di aver già disposto indagini interne, per verificare "come e chi abbia effettuato i lavori".

"Fortunatamente non ci sono vittime - sottolinea il primo cittadino - ma queste cose non devono accadere".

Il muro, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato realizzato in calcestruzzo cellulare, e sarebbero in corso verifiche dei vigili del fuoco per scoprire se ci siano altre pareti simili. L'edificio è stato oggetto di verifiche strutturali lo scorso settembre. I cornicioni della scuola, secondo alcune mamme, sarebbero stati messi in sicurezza con l'impiego di reti, già da un anno. Saranno gli accertamenti in corso a far decidere l'eventuale sequestro delle aule.

Mariastella Gelmini: "Il Paese crolla!"

"Il Paese crolla! In provincia di Napoli è crollata una parete in una scuola. Invece di dare mance come il reddito di cittadinanza il Governo faccia un patto serio per le infrastrutture, per le grandi opere e per le scuole". Così, su Twitter, Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, ha commentato la notizia del crollo.

Data ultima modifica 17 aprile 2019 ore 17:20