Crolla parete in scuola di Sant'Anastasia (Napoli), feriti 2 bimbi e maestra incinta. FOTO

La parete crollata nella scuola di Sant'Anastasia era stata realizzata una decina di anni fa, per dividere in due un vano più ampio, ha spiegato il sindaco Lello Abete. Ha aggiunto di aver già disposto indagini interne, per verificare "come e chi ha effettuato i lavori". "Fortunatamente non ci sono vittime - ha detto - ma queste cose non devono accadere"