Accesso al sistema informatico della Procura di Benevento, arrestato

Un dipendente del Ministero della Giustizia, in servizio presso la Procura della Repubblica di Benevento, è finito in manette perché accusato di accesso abusivo a un sistema telematico o informatico. L'uomo, per le sue mansioni, aveva accesso nei vari procedimenti penali, visualizzando il nominativo degli indagati, i titoli di reato ed altre informazioni coperte dal segreto. L'indagato, in particolare, nel 2016 si era introdotto nel sistema informatico della Procura per effettuare ricerche su vari procedimenti penali, visualizzando il nominativo degli indagati, i titoli di reato e altre informazioni coperte dal segreto. Ancora ignoti i motivi della sua attività.

L'attività investigativa

Le indagini hanno consentito di documentare che queste informazioni venivano svelate ad altre persone, indagate per gli stessi reati. Inoltre, il destinatario del provvedimento aveva fatto accesso al sistema informatico anche per effettuare ricerche su un procedimento penale nel quale lo stesso risultava indagato.

Data ultima modifica 01 aprile 2019 ore 13:26