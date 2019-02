Smog, Napoli: domani stop alla circolazione delle auto

Previsto per il 22 febbraio lo stop della circolazione delle auto a Napoli sull'intero territorio cittadino. Il divieto è suddiviso in due fasce orarie, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. La decisione, imposta con un’ordinanza comunale, è stata presa basandosi sui bollettini quotidiani effettuati dall'Agenzia per l'ambiente Arpa Campania, i quali hanno evidenziato il superamento del limite fissato di 50 μg/m3 per le Pm10, in due centraline, nei giorni 18 e 19 febbraio. Sono esclusi dalle limitazioni il raccordo A1 Napoli-Roma, il raccordo A3 Napoli-Salerno, la strada regionale ex Ss 162, il raccordo viale Fulco di Calabria e la rete autostradale, nei tratti ricadenti nel Comune di Napoli. Restano valide le deroghe già previste in caso di stop per smog.