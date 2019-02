Arrestato un uomo di 31 anni, Amilcare Cervo di Casoria, sorpreso in auto con una pistola nel quartiere San Pietro a Patierno a Napoli. Mentre stava guidando in via Paternum è stato intercettato da una pattuglia del nucleo radiomobile. Invece di fermarsi l'uomo, già denunciato in passato, ha accelerato ed è fuggito.

L’inseguimento

È iniziato un inseguimento nel corso del quale Cervo ha tamponato due auto in sosta e si è scontrato contro un muretto in via Bottari. I militari lo hanno bloccato e gli hanno sequestrato una pistola semiautomatica carica e con matricola cancellata. L'arma era stata appoggiata sul sedile del passeggero. L’uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Poggioreale.