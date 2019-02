Napoli, molesta sessualmente una ragazza e aggredisce i carabinieri

Ha importunato e palpeggiato una ragazza, strappandole di mano anche il cellulare, e poi ha aggredito i carabinieri, che erano intervenuti per difenderla. È accaduto nel centro antico di Napoli. Il responsabile, un 38enne, già denunciato in passato per violenza sessuale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, che abita al Rione Traiano, è stato arrestato e trasferito in carcere.

L’aggressione

L’uomo ha avvicinato la giovane donna in Vico Candelora e le ha chiesto una cartina. Non avendola ottenuta, ha cominciato a importunarla pesantemente e a palpeggiarla. Quando la ragazza ha cercato di usare il telefono, il 38enne glielo ha strappato di mano e lo ha lanciato lontano. La giovane allora si è rifugiata in un bar e ha chiesto soccorso. Il 38enne si è allontanato in direzione di piazza Banchi Nuovi, temendo l'arrivo delle forze dell'ordine, ma è stato bloccato poco dopo dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro. Per sfuggire all'arresto, l'uomo ha lanciato contro i militari alcune bottiglie con il collo rotto prese da un cassonetto di rifiuti. Poi ha ingaggiato una colluttazione, provocando a uno degli uomini dell’Arma contusioni guaribili in 15 giorni.