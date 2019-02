Sgomberato campo rom abusivo ad Acerra, nel Napoletano

Sono iniziate questa mattina, mercoledì 6 febbraio, le operazioni finalizzate allo sgombero e all’abbattimento delle baracche presenti nel campo rom abusivo, realizzato su suolo privato, in località Candelara ad Acerra, in provincia di Napoli. L’operazione fa seguito a un'ordinanza municipale. Alcuni dei residenti nel campo avevano abbandonato le baracche nei giorni scorsi, poiché si avvicinava la scadenza dei termini del provvedimento. Stamattina le ruspe hanno abbattuto le baracche rimaste vuote e hanno rimosso i materiali usati per costruire le abitazioni, in attesa di completare lo sgombero dell'intero campo abusivo. Nei mesi scorsi l'amministrazione comunale aveva emesso un’altra ordinanza per l'abbattimento di un campo rom abusivo in città.