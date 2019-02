Napoli, formiche in ospedale: nuova ispezione al San Giovanni Bosco

Nuova ispezione dei Nas nella mattina di venerdì 1 febbraio, nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dopo che, ancora una volta, è stata denunciata la presenza di formiche. Diversi i casi registrati in questi mesi. Il primo è scoppiato lo scorso novembre, quando una donna intubata è stata trovata sommersa dalla formiche, il secondo invece è avvenuto a inizio gennaio e ha interessato un paziente ricoverato in Rianimazione. Questa volta, invece, gli insetti sono stati trovati giovedì 31 gennaio, in una stanza del reparto di Rianimazione. Quella di venerdì è l'ennesima ispezione dei carabinieri nell'ambito delle indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Napoli, Giuseppe Lucantonio, che tra le ipotesi non esclude quella del sabotaggio. Alla fine dello scorso anno si sono verificati numerosi ritrovamenti di formiche tra cui quello riguardante una anziana paziente dello Sri Lanka intubata, ripresa in un video diventato virale sul web. Il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Mario Forlenza, dopo la scoperta del nuovo caso ha sollevato alcuni dubbi parlando di "bustine di zucchero aperte sparse su alcuni armadietti del personale sanitario”.