Incendio in una palazzina in Irpinia: evacuate sedici famiglie

Sedici famiglie sono state evacuate nella frazione di Aterrana, a Montoro, in provincia di Avellino, in seguito a un incendio divampato in una palazzina IACP (Istituto Autonomo Case Popolari). Una persona è rimasta intossicata dal fumo, mentre due anziani coniugi sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con l'autoscala. Gli altri residenti sono invece riusciti a raggiungere la strada autonomamente.

Chiesto l'intervento della Protezione civile

L'incendio, particolarmente violento, si è sviluppato in un appartamento non abitato al terzo piano, probabilmente causato da un corto circuito. Nell'abitazione i vigili del fuoco hanno tratto in salvo anche un gattino. Il sindaco, Mario Bianchino, ha chiesto l'intervento della Protezione civile regionale e della Prefettura di Avellino per accelerare le operazioni di messa in sicurezza della palazzina e quelle per la verifica statica, al fine di consentire agli sfollati, ospitati presso parenti o in albergo, a spese del comune di Montoro, di fare ritorno a casa.