Napoli, Carfagna: “Da lunedì migliaia di bambini a scuola senza mensa”

"Lunedì migliaia di bambini residenti nella prima municipalità di Napoli avranno purtroppo una pessima sorpresa: le loro scuole non offriranno più il servizio della mensa scolastica. Un regalo del sindaco Luigi De Magistris e dell'Amministrazione comunale, che ha prima assegnato il servizio a una impresa non idonea e poi ha di fatto impedito l'uso dei fondi esistenti per assicurare il servizio nei prossimi mesi. È l'ennesima prova di inefficienza e incapacità da parte dell'amministrazione di De Magistris". Duro il commento di Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e consigliere comunale di Forza Italia a Napoli, che in una nota lancia l'allarme per lo stop al servizio mensa delle scuole. "Spesso ci lamentiamo giustamente per l'assenza di fondi comunali per le mense scolastiche - prosegue Carfagna - in questo caso il sindaco di Napoli riesce a non utilizzare fondi che invece ci sono, lasciando 10 scuole e migliaia di bambini senza la mensa. Occorre un intervento urgente del Comune di Napoli, senza il quale le scuole di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando resteranno senza un servizio essenziale per i bambini e le loro famiglie" conclude l'esponente di Forza Italia.