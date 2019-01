Botti, undicenne perde dita raccogliendo petardo nel Napoletano

Raccoglie un petardo che gli esplode tra le mani ferendolo gravemente. È accaduto il primo gennaio in via Marconi a Villaricca, in provincia di Napoli, a un ragazzino di 11 anni. Soccorso da alcuni passanti, è stato trasportato in ospedale a Giugliano dove i medici hanno dovuto procedere all'amputazione di tutte le dita e parte della mano destra. I medici hanno riscontrato anche escoriazioni in varie parti del corpo.