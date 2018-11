La situazione meteo in città

A Napoli ci sarà bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo nel resto della Campania

Un impulso atlantico penetra nel Mediterraneo formando una piccola bassa pressione destinata a muoversi verso l'Algeria e la Tunisia; il tempo resta per lo più soleggiato sulle regioni meridionali con tendenza a qualche disturbo in serata-nottata sulla Sicilia, raggiunta da qualche addensamento relativo al minimo e foriero di qualche pioggia tra Trapanese ed Agrigentino. Temperature ancora miti, superiori alle medie con massime fino a 22° C in Sicilia. Venti deboli di scirocco. Mari poco mossi, mossi i bacini intorno la Sicilia.

Caserta, non sono previste piogge

A Caserta cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

Avellino, cielo in prevalenza sereno

A Avellino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria a Napoli di oggi, 9 novembre, è accettabile, con una media di particolato sospeso di 26.2 µg/m³.