Mascherati lanciano oggetti contro autobus: due feriti nel Salernitano

Un gruppo di ragazzi mascherati per festeggiare Halloween ha lanciato oggetti contro un autobus, ferendo lievemente due persone.

È accaduto in località Contrapone, a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Il gruppo di ragazzi, al passaggio di un pullman della linea 65 di Busitalia, ha lanciato pietre, uova e barattoli di vernice, mandando in frantumi uno dei finestrini del mezzo. Alcune schegge di vetro hanno raggiunto i passeggeri, uno dei quali ha riportato lievi ferite alla testa.

Due persone in ospedale

I sanitari del 118 hanno trasportato in ospedale due persone in tutto, mentre i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili del gesto. L'episodio è stato denunciato sui social network da Luca Narbone, consigliere comunale di Cava de' Tirreni, che ha pubblicato anche alcune foto dei danni subiti dall’autobus e delle ferite alla testa riportate dalla vittima.