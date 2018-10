Napoli, sequestrati droga e scooter a San Giovanni a Teduccio

Sequestrati 890 grammi di marijuana e otto scooter a San Giovanni a Teduccio, quartiere di Napoli. L’azione dei carabinieri della compagnia Poggioreale e del reggimento Campania rientra nell’operazione ‘alto impatto’ che ha riguardato la periferia est di Napoli. Sono state perquisite, tra il rione Villa e via dell’Alveo Artificiale, 13 abitazioni di soggetti ritenuti vicini alla criminalità locale. Nel complesso dell’operazione sono state controllate 174 persone, 57 delle quali già note alle forze dell’ordine.

Trovata una rivoltella rubata

In via Taverna del Ferro, all’interno di una cantina la cui titolarità è in corso di accertamento, sono stati sequestrati, oltre ai 511 involucri di marijuana, bilance elettriche, materiale per il confezionamento della droga e cinque cartucce. La rivoltella è risultata essere una pistola rubata nel 2011 a Quindici in provincia di Avellino.