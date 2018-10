Napoli, sequestrate droga e telecamera abusiva a Pianura

Un impianto di video sorveglianza abusivo per controllare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. Lo aveva installato una donna pregiudicata di 48 anni fuori dalla propria abitazione nel quartiere Pianura, a Napoli. I carabinieri hanno sequestrato il monitor installato dentro casa e una telecamera posta all’ingresso, denunciando la donna per installazione non autorizzata di impianti di videoripresa. Inoltre, vicino all’abitazione della donna è stata scoperta un’intercapedine ricavata all'interno di un muretto. Al suo interno, i militari hanno sequestrato sei grammi di cocaina divisi in dosi. Durante i controlli un giovane che stava per essere perquisito si è dato alla fuga liberandosi di un involucro con 16 dosi di marijuana.