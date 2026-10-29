Moto Guzzi The Trip, la nuova roadster 500: le caratteristiche

La nuova roadster 500 verrà svelata a Eicma, a Milano, dal 5 all'8 novembre. 180 kg di peso, sella accessibile a partire da 790 mm da terra, sarà dotata di un pacchetto tecnologico da moto di classe superiore. Il motore è un bicilindrico parallelo da quasi 48 CV. The Trip sarà disponibile nei concessionari a inizio 2027

Si chiama The Trip la nuova roadster 500 che inaugura una nuova generazione di Moto Guzzi. Verrà presentata dal 5 all'8 novembre all kermesse milanese dell'EICMA.

Le caratteristiche di Moto Guzzi The Trip

Peserà 180 kg in ordine di marcia, con una posizione di guida naturale e una sella accessibile a partire da 790 mm da terra. La dotazione prevede un pacchetto tecnologico da moto di classe superiore, un design contemporaneo e una ciclistica agile e divertente. L'intento è di conquistare chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote, ma anche di soddisfare i motociclisti più esperti.

Ha un serbatoio metallico da 15 litri, mentre il gruppo ottico Full LED interpreta l'iconica Aquila Moto Guzzi in chiave moderna. Il display TFT è circolare, da 3,6 pollici, connesso con lo smartphone. I blocchetti a manubrio retroilluminati sono facili e intuitivi. Il nome della moto è ricamato sulla sella.