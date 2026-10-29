Moto Guzzi The Trip, la nuova roadster 500: le caratteristiche

La nuova roadster 500 verrà svelata a Eicma, a Milano, dal 5 all'8 novembre. 180 kg di peso, sella accessibile a partire da 790 mm da terra, sarà dotata di un pacchetto tecnologico da moto di classe superiore. Il motore è un bicilindrico parallelo da quasi 48 CV. The Trip sarà disponibile nei concessionari a inizio 2027
Si chiama The Trip la nuova roadster 500 che inaugura una nuova generazione di Moto Guzzi. Verrà presentata dal 5 all'8 novembre all kermesse milanese dell'EICMA.
Le caratteristiche di Moto Guzzi The Trip
Peserà 180 kg in ordine di marcia, con una posizione di guida naturale e una sella accessibile a partire da 790 mm da terra. La dotazione prevede un pacchetto tecnologico da moto di classe superiore, un design contemporaneo e una ciclistica agile e divertente. L'intento è di conquistare chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote, ma anche di soddisfare i motociclisti più esperti.
Ha un serbatoio metallico da 15 litri, mentre il gruppo ottico Full LED interpreta l'iconica Aquila Moto Guzzi in chiave moderna. Il display TFT è circolare, da 3,6 pollici, connesso con lo smartphone. I blocchetti a manubrio retroilluminati sono facili e intuitivi. Il nome della moto è ricamato sulla sella.
Il motore di Moto Guzzi The Trip
Al centro di The Trip c'è un motore bicilindrico parallelo da quasi 48 CV, compatibile con patente A2. Acceleratore elettronico Ride-by-Wire e tre modalità di guida: road, sport e rain. Disponibili anche la navigazione integrata a pittogrammi e il Quick Shifter. Moto Guzzi The Trip sarà disponibile presso i concessionari ufficiali ad inizio 2027.