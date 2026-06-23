Vespa, raduno per gli 80 anni a Roma

L’iconica due ruote del Gruppo Piaggio compie 80 anni, con l’azienda di Pontedera che ha previsto una quattro giorni di eventi nella Capitale per celebrare l’importante anniversario di uno dei suoi modelli più iconici. Si comincia il 25 giugno con un ricco programma di eventi che si chiuderanno domenica 28 giugno

Tempo di celebrazioni per Vespa, icona su due ruote di Piaggio che ha portato il Made in Italy sulle strade di tutto il mondo. Il modello del marchio di Pontedera festeggia nel 2026 gli 80 anni di storia, un traguardo che l’azienda italiana celebrerà al meglio con un raduno che si tiene dal 25 al 28 giugno a Roma.

La Vespa si prende la capitale Nella Capitale sono così attesi decine di migliaia di Vespisti da ogni angolo del mondo. La scelta della Città Eterna non è un caso: simbolo universale di bellezza, eleganza e dolce vita, l’Urbe secondo il marchio di Pontedera incarna valori che da sempre accompagnano anche questo mito su due ruote. Vespa sarà così protagonista a Roma per quattro giorni. La Capitale sarà palcoscenico di un evento di portata internazionale, pensato non solo per gli appassionati ma per tutti coloro che hanno amato, anche solo per un’estate, la libertà su due ruote. Un omaggio collettivo a un’icona che dal 1946 continua a unire generazioni, stili e culture in ogni parte del mondo. Approfondimento Vespa Newtron, l’icona italiana diventa full-electric

Un momento per celebrare il mito L’evento di Vespa organizzato a Roma vuole essere molto più di un raduno: la manifestazione punta ad essere un’esperienza condivisa, fatta di eventi, sfilate e momenti di festa che attraverseranno la città. Nella Capitale sono attesi modelli di Vespa di ogni epoca e modello, e i Vespa Club, provenienti da 48 nazioni. Approfondimento Vespa 946 Horse, l'edizione limitata dedicata all'anno del cavallo

Il programma per gli 80 anni di Vespa Il programma come detto è particolarmente ricco: si comincerà giovedì 25 giugno con il taglio del nastro e l’apertura del Vespa Village alle 13:00, momenti che segneranno l’inizio della kermesse. Seguiranno le presentazioni della Moneta Celebrativa - emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - e la cerimonia di annullo filatelico di Poste Italiane. Si aprirà la Mostra Fotografica “80 Anni di Vespa” che, curata da Giacomo Bretzel, celebrerà l'evoluzione stilistica del brand e il suo impatto culturale e sociale. L’animazione di Radio Deejay con musica dal vivo e Dj Molella, segnerà la serata della prima giornata. Approfondimento Come caricare i bagagli sulla moto: consigli pratici e regole

Le attività previste venerdì e sabato Venerdì 26 giugno al Vespa Village saranno protagonisti i Vespa Club con Il Campionato Europeo Vespa Rally e il campionato Mondiale di Gimkana. Sul palco di Radio Deejay si alterneranno live performance e il DJ set di Wad. La Grande Parata, l’evento più atteso, si terrà invece 27: in mattinata migliaia di Vespa di ogni epoca e modello, sfileranno per le vie di Roma, toccando i punti iconici della città. Nel pomeriggio invece ci sarà La Caccia al Tesoro al Village e le premiazioni del Vespa World Club dei campionati Sport e Turismo. Approfondimento Harley-Davidson, European HOG Rally 2026 in Portogallo: il programma