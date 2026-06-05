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Harley-Davidson, European HOG Rally 2026 in Portogallo: il programma

Saloni ed eventi

Uno degli appuntamenti più attesi del panorama touring delle due ruote torna per festeggiare il 32° anniversario facendo tappa in Portogallo dal 18 al 21 giugno. Previste tante attività gratuite per tutti i partecipanti, intrattenimento per i presenti e la possibilità di effettuare test ride con i modelli 2026 del marchio americano

Harley-Davidson torna protagonista in Europa con uno degli appuntamenti più attesi da centauri e appassionati. Dal 18 al 21 giugno andrà infatti in scena European H.O.G. Rally 2026, evento che mette al centro il marchio americano e che ogni anno cambia location. Si tratta di uno degli appuntamenti del panorama touring più attesi, giunto alla 32^ edizione e che quest’anno si terrà a Cascais in Portogallo.

L'edizione 2026

L’iniziativa organizzata dall’Harley Owners Group torna così nella cittadina portoghese vicino a Lisbona, che aveva già ospitato l’evento nel 2019. Anche per questa edizione sono attesi migliaia di motociclisti e curiosi che avranno a disposizione diverse attività gratuita, esperienze interattive e intrattenimento musicale per quattro giornate. Accanto a questo poi la possibilità di provare la gamma 2026 di Harley-Davidson con test ride dedicati.

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Il programma di Harley-Davidson HOG Rally 2026

La zona Harley-Davidson che ospiterà l’European H.O.G. Rally 2026 sarà aperta da giovedì a sabato, dalle 10 alle 20 e domenica 21 giugno dalle 10 alle 14. Presente poi tutta la line-up delle moto del marchio americano, le prove su strada e una parata in sella che partirà dal vicino circuito di Estoril. Ci sarà poi anche una zona dedicata alla customizzazione, con le categorie Tourer e Bagger, Sport e Clubstyle, Radical Custom, Antique e RestoMod, Cruiser e Adventure e Off-Road.

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