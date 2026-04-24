European Spring Rally, dal 30 aprile al 3 maggio 2026 a Senigallia

Harley-Davidson® annuncia nuovi dettagli sul primo European Spring Rally, in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2026 a Senigallia, Italia. L'evento è l'apertura ufficiale della stagione per i rider di tutta Europa, portando motociclette, intrattenimento dal vivo e lo spirito Harley-Davidson sulla costa adriatica italiana.

La musica live protagonista

La musica dal vivo sarà al centro della scena a Senigallia, con Harley-Davidson che conferma un programma di intrattenimento gratuito distribuito su più serate, nel cuore del rally. Giovedì sera si apre con il trio londinese The Molotovs, il cui mix ad alta energia di mod, rock e punk li ha portati dalle performance di strada ai palchi condivisi con Sex Pistols, Blondie e The Libertines. Senigallia è tra le prime tappe del loro tour da headliner del 2026. Con loro sul palco anche il chitarrista italiano Giuseppe Scarpato con l’Hillside Power Trio.

Venerdì sul palco i Black River Delta, band svedese tra le più apprezzate del panorama blues-rock internazionale, insieme all’italiano Fede Marka, dal sound eclettico. A seguire, Mike Terrana & The Ympossible, superband composta da veterani del rock, del blues e del metal, in vista dei prossimi tour in Europa e negli Stati Uniti.

Sabato spazio al rock in tutte le sue forme, con la potente voce romana Angelica Bove, gli italiani The Peawees, tra i protagonisti dell’indie rock, e un’esibizione di Alteria.

Una destinazione rally già collaudata: le moto al centro

Situata vicino ad Ancona e facilmente raggiungibile da Bologna e Venezia, Senigallia ha già ospitato il 30° European H.O.G.® Rally nel 2024, confermandosi una location ideale. Cuore del rally sarà la Harley-Davidson Expo, con una selezione della gamma motociclistica 2026. In primo piano le Street Glide® Limited e Road Glide® Limited, evoluzione della piattaforma Grand American Touring, pensate per chi cerca comfort sulle lunghe distanze e prestazioni premium. Presente anche la Pan America® 1250 Limited, con accessori di serie e progettata per il vero off-road.

Torneranno anche due amate tradizioni del rally:

Il Custom Motorcycle Show, venerdì 1° maggio, in Piazza Garibaldi, con le creazioni Harley-Davidson più originali e creative

La Harley-Davidson Parade, sabato 2 maggio, quando migliaia di motociclette attraverseranno le strade storiche di Senigallia in una spettacolare parata

L’ingresso all’European Spring Rally è completamente gratuito per tutti i rider e i visitatori. Per chi desidera vantaggi aggiuntivi, i Rally Pack sono già disponibili su harley-davidsonmerch.com.