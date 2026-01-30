Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Vespa 946 Horse, l'edizione limitata dedicata all'anno del cavallo

Moto

Dopo le versioni dedicate al drago e al serpente, il marchio di Pontedera punta ad interpretare i valori di dinamismo, tenacia ed eleganza, tra design e artigianato italiano. La 946 Horse si distingue per la livrea color baio, una tonalità di marrone profondo che richiama il manto del cavallo

Presentata la nuova Vespa 946 Horse, edizione limitata che rende omaggio alla simbologia dell'Anno del Cavallo. Dopo le versioni dedicate al Drago e al Serpente, il marchio di Pontedera punta ad interpretare i valori di dinamismo, tenacia ed eleganza, tra design e artigianato italiano. 

Vespa amplia la sua Lunar Collection   

La 946 Horse ha una livrea color baio, una tonalità di marrone profondo che richiama il manto del cavallo. La scocca in acciaio alterna finiture opache e lucide, arricchite da dettagli dorati come il monogramma 'V' sotto la sella. Protagonista dell'allestimento è la sella in pelle ispirata a quella da equitazione, realizzata a mano da artigiani italiani, con inserti in pelle pregiata anche su manubri e specchietti. Completano l'edizione limitata una gamma di accessori in stile equestre: la borsa posteriore in pelle, prodotta in Italia con lo stesso materiale della sella, il parabrezza con supporti in alluminio e il casco jet con la 'V' dorata tridimensionale sul retro.

La nuova Vespa 946 Horse, edizione limitata - ©Ansa

Motori: ultime notizie

Toyota leader mondiale di vendite nel 2025, malgrado i dazi Usa

Motori

Il marchio consolida il suo dominio aggiudicandosi per il sesto anno consecutivo il primato delle...

Le auto più attese del 2026 in Italia

Auto

Il 2026 è appena iniziato ma sono attese diverse vetture di rilievo, tra restyling, debutti...

10 foto

Kia EV5, la prova del nuovo Suv elettrico compatto

Gianluca Sepe

Honda Civic, 54 anni e 11 generazioni: l'iconica berlina ora è ibrida

Stefano Santini

Traffico nel mondo, i Paesi con le strade più congestionate

Gianluca Sepe

I più letti