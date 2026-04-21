Alla Milano Design Week 2026 c'è anche Geely. Il marchio cinese, distribuito in Italia da Jamaal Motors è protagonista presso la Fondazione Istituto Ciechi con Anima Mundi. A Visionary Impulse, un’installazione interattiva e immersiva site-specific concepita da Dotdotdot, studio di design multidisciplinare specializzato nella creazione di ambienti narrativi. Debutto nell'occasione per la nuova Geely E2
- Anima Mundi. A Visionary Impulse è un’installazione sonora e visiva che trasforma la grande Sala Barozzi del neoclassico Istituto dei Ciechi in un microcosmo sensoriale in continua evoluzione.
- L’installazione opera come un organismo vivo, la cui conformazione varia in tempo reale in base ai dati ambientali – la luce, l'umidità e la pressione atmosferica – e al movimento delle persone all’interno della sala.
- I visitatori vengono accompagnati nella visita anche da una composizione musicale inedita reinterpretata da un algoritmo e diffusa attraverso le 4.000 canne dello storico organo del 1901 che domina la sala
- Alla Milano Design Week 2026 debutta anche la nuova Geely E2, urban car elettrica del marchio cinese, con superfici morbide e un frontale ispirato al sorriso.
- L’approccio di Geely nasce dal desiderio di rendere la mobilità sempre più intelligente, sostenibile e sicura. Questa visione si esprime in ogni dettaglio dei modelli Geely EX5 e Geely Starray EM-i già in vendita in Italia.