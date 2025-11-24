Salone dell'auto di Los Angeles 2025, le migliori novità presentate

Il Motor Show californiano è dedicato ai temi di mobilità ed elettrificazione, con diversi marchi presenti e alcune anteprime

Si va dal gruppo Stellantis con Jeep e Alfa Romeo tutte. Il marchio che gioca in casa mostrerà la nuova elettrica Recon mentre il Biscione porterà in California la 33 Stradale e la nuova versione della Tonale. Hyundai ha invece svelato la concept Crater, progettata presso lo Hyundai America Technical Center (HATC) di Irvine e poi mette in esposizione anche la Ioniq 6 N, versione ad alte prestazioni della sua filante berlina dalle forme fastback. Kia ha invece svelato la versione Hybrid della sua Telluride. All’LA Motor Show sarà presente anche Nissan Rogue Plug-In Hybrid, la Lucid Gravity Touring e la Genesis GV60 Magma oltre al restomod Kindred Motorworks EV Bronco che rispolvera la versione storica del fuoristrada dell’Ovale Blu.

Intelligenza artificiale e tecnologie per la mobilità

Ampio spazio poi anche per le tecnologie legate al mondo della mobilità, con robocar, sensori e applicazioni dell’intelligenza artificiale. Una delle sezioni più apprezzate rimane però quella legata ai test drive: per l’edizione 2025 sono state realizzate le due aree Clean Power Alliance EV e Hybrid Test Track sponsorizzate dal programma CPA EV SmartCharge che ha consentito di dare vita ad un circuito di 1,5 miglia fuori dalla South Hall. Qui a disposizione dei visitatori oltre 20 modelli elettrificati di diversi marchi da poter testare in prima persona.