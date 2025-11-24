Salone dell'auto di Los Angeles 2025, le migliori novità presentate

Il Motor Show californiano è dedicato ai temi di mobilità ed elettrificazione, con diversi marchi presenti e alcune anteprime
Los Angeles capitale dell’auto per oltre una settimana. Al via nella Città degli Angeli la kermesse dedicata al mondo dei motori che fino al 30 novembre ospiterà su oltre 70 mila metri quadrati spazi espositivi ed aree tematiche articolati nel Convention Center della metropoli statunitense. Fondato nel 1907 e giunto alla 118^ edizione, il Los Angeles Auto Show ospita diverse novità con diversi brand presenti.
Si va dal gruppo Stellantis con Jeep e Alfa Romeo tutte. Il marchio che gioca in casa mostrerà la nuova elettrica Recon mentre il Biscione porterà in California la 33 Stradale e la nuova versione della Tonale. Hyundai ha invece svelato la concept Crater, progettata presso lo Hyundai America Technical Center (HATC) di Irvine e poi mette in esposizione anche la Ioniq 6 N, versione ad alte prestazioni della sua filante berlina dalle forme fastback. Kia ha invece svelato la versione Hybrid della sua Telluride. All’LA Motor Show sarà presente anche Nissan Rogue Plug-In Hybrid, la Lucid Gravity Touring e la Genesis GV60 Magma oltre al restomod Kindred Motorworks EV Bronco che rispolvera la versione storica del fuoristrada dell’Ovale Blu.
Intelligenza artificiale e tecnologie per la mobilità
Ampio spazio poi anche per le tecnologie legate al mondo della mobilità, con robocar, sensori e applicazioni dell’intelligenza artificiale. Una delle sezioni più apprezzate rimane però quella legata ai test drive: per l’edizione 2025 sono state realizzate le due aree Clean Power Alliance EV e Hybrid Test Track sponsorizzate dal programma CPA EV SmartCharge che ha consentito di dare vita ad un circuito di 1,5 miglia fuori dalla South Hall. Qui a disposizione dei visitatori oltre 20 modelli elettrificati di diversi marchi da poter testare in prima persona.
Dopo 3 anni dal suo lancio il c-suv del Biscione si rifà il look. Tanti piccoli cambiamenti fuori e dentro che danno al Tonale una spinta in più, nel solco dei valori di Alfa Romeo. Si allarga la carreggiata, cambia il frontale e resta la motorizzazione diesel, oltre alle ibride.