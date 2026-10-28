La prova in anteprima della berlina coupé del marchio premium svedese, nuova ammiraglia della gamma per il brand scandinavo che unisce confort e prestazioni. Due le versioni disponibili, fino a 884 CV di potenza complessiva e 678 km di autonomia con una sola ricarica. Prezzo a partire da 119.800 euro. Ecco il test drive al volante di Polestar 5

Una granturismo ad alte prestazioni, dall’animo elettrico. Si può riassumere così l’essenza dl Polestar 5, berlina coupé del marchio premium scandinavo che abbina forme generose a linee filanti ma soprattutto una vocazione da Grand Tourer con innovazione ed alte prestazioni.

Design

Questo modello concretizza di fatto la Concept Precept, portando su strada una vettura sportiva che non rinuncia al confort. Il design è sempre essenziale ed elegante, con il frontale basso e i gruppi ottici a doppia lama. Lo studio aerodinamico ha portato il Cx a 0,24, al quale contribuisce anche la coda tronca dove non c’è lunotto, sostituito da uno specchietto retrovisore digitale. I cerchi con design specifico possono essere da 21 o 22 pollici mentre la palette dei colori include sei tinte, con la possibilità di scegliere anche due colorazioni opache. Il bagagliaio ha una capacità di carico di 365 litri, con un doppio fondo da 52 litri e un frunk anteriore, anch’esso da 52 litri.

Interni di Polestar 5

L’abitacolo in pieno stile scandinavo è minimalista, con una grande cura dei dettagli. Le sedute Recaro sono sportive e avvolgenti, con riscaldamento, raffreddamento e modalità di massaggio. Grande cura anche delle finiture, con materiali sostenibili e ricercati come la pelle Nappa. Dietro al volante un quadro strumenti da 9’’ mentre al centro, con orientamento verticale, il touch screen da 14,5’’ basato su Android Automotive. Non ci sono tasti fisici, se non quelli capacitivi presenti sulle razze del volante, con le principali funzioni che si regolano direttamente dallo schermo centrale.

Motore, prestazioni, autonomia



Polestar 5 ha un telaio in alluminio, confermando anche la vocazione sostenibile non soltanto per quel che riguarda il motore ma tutto il ciclo produttivo e dei materiali utilizzati. con architettura da 800 V. Due le opzioni di powertrain, entrambe con doppio motore: da 748 CV per la Dual Motor e 884 CV per la Performance, 550 o 650 kW. Nell’ultimo caso lo scatto da 0 a 100 km/h si consuma in soli 3,2 secondi. La velocità massima elettronicamente limitata è di 250 km/h. La batteria da 112 kWh con chimica NMC offre fino a 678 km sulla versione Dual Motor e 558 per la Performance. Si può ricaricare in corrente continua fino a 350 kW. In pratica si recupera dal 10 all’80% in 22 minuti.

Il test drive di Polestar 5

La prova di Polestar 5 si è svolta su un percorso misto da Como a Bellagio, costeggiando il lago su alcune strade che hanno consentito di mettere alla prova sia l’elevato confort di bordo, accentuato da un’ottima insonorizzazione che le doti più prestazionali della vettura. Grande attenzione infatti è stata posta alla dinamica di guida, con sospensioni MultiLink su entrambi gli assi, un’elevata rigidità torsionale e impianto frenante Brembo ad alte prestazioni con dischi alleggeriti da 400 mm. E sulla Performance ci sono anche gli ammortizzatori semi-attivi Magnetoreologici, per una risposta in tempo reale ai differenti fondi stradali.

Prezzo

Venendo ai prezzi, Polestar 5 ha un listino che attacca a 119.800 euro mentre si sale a 144.800 euro per la versione Performance, protagonista del nostro test drive. Su questa filante sportiva elettrica ogni viaggio vuole essere un’esperienza, silenziosa, sostenibile ma anche coinvolgente dal punto di vista della dinamica di guida. Una vera ammiraglia svedese, tra confort e prestazioni.