Genesis GV60 Magma, la prova del suv elettrico ad alte prestazioni

La prima vettura ad alte prestazioni del marchio premium coreano debutta sul mercato: 650 CV di potenza complessiva e un assetto sportivo che unisce performance e confort. Abbiamo provato la nuova Genesis GV60 Magma su strada ma anche su pista su uno dei tracciati nel comprensorio dell’autodromo di Le Castellet

Più sportiva e ovviamente più prestazionale. La Genesis GV60 Magma è la diretta espressione dell’animo più corsaiolo per il marchio coreano che porta su strada e magari anche su pista una versione votata alle performance del suo suv elettrico. Come nel caso della nostra prova in anteprima che si è svolta su un percorso nei pressi di Marsiglia ma anche su uno dei tracciati all’interno del complesso dell’autodromo Paul Ricard, celebre pista francese sulla quale ha corso anche la Formula 1.

Design

La GV60 Magma ha un assetto ribassato di 20 mm rispetto alla versione tradizionale e ha carreggiate ampliate. Il colore della carrozzeria è tra le poche caratteristiche che i clienti possono scegliere mentre i dettagli più aggressivi sono già di serie: come ad esempio il paraurti più sportivo con le prese d’aria maggiorate, le appendici aerodinamiche e le minigonne laterali, i flap suoi passaruota ma anche e soprattutto il grande spoiler al posteriore. I cerchi da 21’’ in grigio opaco nascondono pinze freno da 400 mm all’anteriore con pinze a 4 pistoncini.