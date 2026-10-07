Genesis GV60 Magma, la prova del suv elettrico ad alte prestazioni

La prima vettura ad alte prestazioni del marchio premium coreano debutta sul mercato: 650 CV di potenza complessiva e un assetto sportivo che unisce performance e confort. Abbiamo provato la nuova Genesis GV60 Magma su strada ma anche su pista su uno dei tracciati nel comprensorio dell’autodromo di Le Castellet
Più sportiva e ovviamente più prestazionale. La Genesis GV60 Magma è la diretta espressione dell’animo più corsaiolo per il marchio coreano che porta su strada e magari anche su pista una versione votata alle performance del suo suv elettrico. Come nel caso della nostra prova in anteprima che si è svolta su un percorso nei pressi di Marsiglia ma anche su uno dei tracciati all’interno del complesso dell’autodromo Paul Ricard, celebre pista francese sulla quale ha corso anche la Formula 1.
Design
La GV60 Magma ha un assetto ribassato di 20 mm rispetto alla versione tradizionale e ha carreggiate ampliate. Il colore della carrozzeria è tra le poche caratteristiche che i clienti possono scegliere mentre i dettagli più aggressivi sono già di serie: come ad esempio il paraurti più sportivo con le prese d’aria maggiorate, le appendici aerodinamiche e le minigonne laterali, i flap suoi passaruota ma anche e soprattutto il grande spoiler al posteriore. I cerchi da 21’’ in grigio opaco nascondono pinze freno da 400 mm all’anteriore con pinze a 4 pistoncini.
Gli interni
L’animo racing si respira anche all’interno dell’abitacolo, dove alla sportività si unisce anche la ricercatezza dei materiali. I sedili a guscio sono regolabili elettricamente mentre i pannelli porta sono rivestiti in pelle scamosciata. Ci sono poi cuciture arancioni Magma a contrasto e finiture metalliche mentre il volante ha un esclusivo design votato alle performance.
Motore, autonomia, prestazioni
Parlando proprio di prestazione, la nuova Genesis GV60 Magma ha una powertrain con doppio motore da 650 CV complessivi, 478 kW, che consentono di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 264 km/h. La batteria da 84 kWh assicura 425 km di autonomia. Le sospensioni attive offrono un assetto che rispecchia il DNA di questa vettura, con Launch Control e Drift Mode a farne un modello che è molto più di un semplice suv sportivo. Grazie al Virtual Gear Shift poi viene simulato il comportamento di un cambio tradizionale e quello di un motore endotermico più prestazionale mentre la personalizzazione dell’esperienza di guida passa per le modalità Sprint, GT e My.
Approfondimento
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La prova di Genesis GV60 Magma
La nuova Genesis GV60 Magma è prima di tutto un suv che sa essere confortevole ma anche coinvolgente. La posizione di guida, pur con una seduta sportiva e avvolgente, consente di trovare subito la condizione ideale per trascorrere tempo al volante. Basta poi prendere un po’ di più di confidenza con i diversi set up per la guida più sportiva ed ecco che allora accanto alla comodità si può avere anche il divertimento: selezionato l’Active Sound, che riproduce il rumore di una vettura sportiva, ecco che il “rumore” da auto endotermica può accompagnare ogni accelerata (seppur può piacere o meno), con l’utilizzo delle piccole palette al volante per il Virtual Gear Shift ad accompagnare l’esperienza di guida.
Prezzo
La nuova Genesis GV60 Magma sarà disponibile in un solo allestimento, con prezzo da 88.400 euro. La capostipite della gamma più sportiva del brand coreano punta così a prestazioni elevate, unendo le performance con confort e contenuti ricercati tipici di questo marchio premium. Questa prima sportiva per Genesis inaugura così la famiglia di vetture più prestazionali, in attesa di capire come la line-up Magma verrà declinata anche sugli altri modelli presenti nell’offerta del marchio.