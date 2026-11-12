BMW i3, la storica berlina tedesca è anche elettrica: la prova

L’essenza del marchio BMW. Così la casa automobilistica tedesca definisce Serie 3, un modello che da oltre cinquant’anni incarna piacere di guida sportivo, design e innovazione. Un’eredità raccolta a pieno dalla nuova BMW i3, versione completamente elettrica che per l’ottava generazione di questa vettura affiancherà in gamma la declinazione endotermica.

Design e dimensioni di BMW i3

Si tratta del secondo modello basato sulla piattaforma Neue Klasse e con iX3 condivide infatti stilemi e tecnologie. Lunga 4,76 metri e con un passo di 2,89 metri, ha le solite linee da filante sedan, con al frontale una nuova interpretazione del doppio rene, a sviluppo orizzontale e con i gruppi ottici integrati per una firma luminosa molto distintiva. Il bagagliaio offre 420 litri con 31 litri aggiuntivi grazie al frunk anteriore.

Interni di BMW i3

L’abitacolo è moderno è minimale, dominato dal display centrale con taglio esagonale da 17,9’’. Non c’è quadro strumenti ma il nuovo Panoramic Vision, che da montante a montante riporta le informazioni di guida e di intrattenimento direttamente alla base del parabrezza. Praticamente assenti i tasti fisici, con finiture satinate a rendere elegante l’ambiente. Grande attenzione anche ai rivestimenti in termini di sostenibilità grazie all’utilizzo di materiali riciclati ed ecologici.

Motore, prestazioni, autonomia

La gamma di BMW i3 debutta con due versioni, la 40 xDrive e la 50 xDrive, entrambe con doppio motore. La prima ha una potenza complessiva di 374 CV, 275 kW mentre la seconda sale a 469 kW, 345 kW. La batteria invece è rispettivamente da 82,8 e 108,7 kWh per un’autonomia che raggiunge i 710 km e supera nel caso della 50 xDrive i 900 km. Uno degli aspetti più interessanti è certamente la ricarica: in corrente continua si arriva fino a 400 kW, questo vuol dire che in 10 minuti si possono recuperare 423 km. Sulla 40 xDrive la ricarica rapida invece si ferma a 300 kW, con il passaggio dal 10 all’80% del range di percorrenza che avviene invece in 10 minuti. Il caricatore di bordo invece per entrambe è da 11 kW, opzionale invece la 22 kW. Parlando di performance, la versione in prova, quella con 469 CV, è in grado di coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 200 km/h.

Il test drive di BMW i3

La Neue Klasse porta a bordo quattro super cervelloni, uno dei quali gestisce anche la dinamica di guida e infatti la nuova i3 è piacevole, bruciante negli scatti e ben piantata sull’asfalto grazie alla trazione integrale. Lo sterzo è ben tarato, così come i freni modulabili e c’è anche la funzione one-pedal. Quest’ultima infatti non inficia sulle sensazioni sul pedale, con la frenata che appunto ha la consistenza giusta. Unico neo, la gestione di quasi tutte le funzionalità dal display centrale che a volte può distrarre. Anche le sospensioni assorbono bene le asperità del manto stradale e nella guida più dinamica il peso di oltre due tonnellate non è così evidente, rendendo divertente il percorso misto che abbiamo affrontato nel corso del test drive tra le montante del Matese.

Prezzo e versioni

Nuova BMW i3 è disponibile con entrambe le powertrain nelle versioni entry level, M Sport e M Sport Pro. La gamma però si amplierà ancora, con la prima M3 elettrica e la M60 xDrive ma soprattutto a partire dal 2027 arriveranno anche le Serie 3 con motori endotermici. Il prezzo parte da 59.900 euro per la 40 xDrive e da 64.750 euro per la 50 xDrive. Nel solco di una tradizione iniziata nel 1975, BMW evolve la sua icona con un’anima elettrica, dinamica e tech.