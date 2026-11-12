Nissan Leaf 2026, il nuovo crossover elettrico arriva in Italia

La prima auto elettrica di massa è anche la prima elettrica a giungere alla terza generazione. Nissan Leaf ha due tagli di batteria da 52 e 75 kW e un'autonomia fino a oltre 600 km. Il design è aerodinamico e ispirato a un crossover. All'interno le mappe con Google integrato e la possibilità di pianificare il viaggio in base alle soste di ricarica. Amplia la gamma 100% elettrica della casa giapponese con Micra e le prossime Pixo e Juke. Prezzo a partire da 36.950 €.

A cura di Stefano Santini