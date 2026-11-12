Nissan Leaf 2026, il nuovo crossover elettrico arriva in Italia

Nissan Leaf 2026, il nuovo crossover elettrico in Italia: caratteristiche e novità
La prima auto elettrica di massa è anche la prima elettrica a giungere alla terza generazione. Nissan Leaf ha due tagli di batteria da 52 e 75 kW e un'autonomia fino a oltre 600 km. Il design è aerodinamico e ispirato a un crossover. All'interno le mappe con Google integrato e la possibilità di pianificare il viaggio in base alle soste di ricarica. Amplia la gamma 100% elettrica della casa giapponese con Micra e le prossime Pixo e Juke. Prezzo a partire da 36.950 €.
A cura di Stefano Santini
- Nissan Leaf è stata nel 2010 la prima auto elettrica di massa, la prima elettrica a diventare Auto dell'anno nel 2011, nel 2012 il primo veicolo elettrico con tecnologia V2H (vehicle to home) e oggi nel 2026 è la prima elettrica a giungere alla terza generazione, con una crescita nel tempo di autonomia e di prestazioni
- Commercializzata in 36 Paesi, sono oltre 730.000 le Nissan Leaf vendute a livello globale, di cui oltre 300.000 in Europa e oltre 9.600 in Italia. Il peso delle vetture 100% elettriche sul mercato auto in Italia è passato dal 4% del 2024 all'8% nel periodo gennaio-ottobre 2026, e registra una crescente propensione all'acquisto da parte dei consumatori, oggi pari al 40% (dati Mobility Barometer 2025 di Europ Assistance).
- La nuova Leaf è disponibile con batterie da 52 kWh e 75 kWh che garantiscono autonomia rispettivamente fino a 440 km e fino a 622 km nel ciclo WLTP (nella versione del 2010 avevaa 250 km di autonomia). Leaf supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW, consentendo di recuperare fino a 420 km di autonomia in circa 30 minuti.
- Il sistema intelligente di gestione termica della batteria opera in sinergia con il Route Planner integrato in Google Maps per individuare le stazioni di ricarica lungo il percorso e predisporre automaticamente la temperatura ottimale della batteria. Questa integrazione contribuisce a ottimizzare tempi ed efficienza della ricarica in diverse condizioni di utilizzo. Il sistema si basa sullo stile di guida del guidatore e fornisce un piano dettagliato che si adatta in base alla velocità e alle condizioni di guida
- Pur appartenendo di diritto al segmento C con i suoi 4,35 metri di lunghezza, la nuova Leaf ha design da crossover. Tra gli elementi distintivi del modello figurano le maniglie a filo carrozzeria, il tetto panoramico oscurante, i cerchi aerodinamici da 19 pollici e i gruppi ottici posteriori tridimensionali.
- Grazie alla funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), la nuova Leaf consente inoltre di alimentare dispositivi elettrici esterni fino a una potenza di 3,6 kW.
- Leaf amplia la gamma elettrica di Nissan, nella quale c'era già Micra. Nel 2027 arriveranno anche, Pixo e Juke
- L'abitacolo integra un sistema digitale con due schermi da 14,3 pollici, servizi Google integrati e piattaforma NissanConnect. Il guidatore può gestire navigazione, climatizzazione e contenuti multimediali tramite comandi vocali e sincronizzare facilmente applicazioni e servizi personali.
- Il motore elettrico eroga 160 kW (218 CV) e 355 Nm di coppia, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.
- Il bagagliaio offre una capacità di carico di 437 litri ed è facilmente accessibile grazie al portellone elettrico. Alcune versioni prevedono inoltre la predisposizione per barre trasversali al tetto.
- Tra le principali dotazioni il sistema ProPILOT Assist con Navi-link, l'e-Pedal Step con frenata rigenerativa regolabile, l'Around View® Monitor con visualizzazione 3D, la telecamera frontale che riproduce le immagini delle ruote anteriori e la porzione di strada circostante e un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida e sicurezza attiva.
- Già disponibile nei concessionari il prezzo per la versione d'ingresso con batteria da 52 kWh è di 36.950, fino ad arrivare ai 48.150 per la top di gamma con batteria da 75 kWh (il cui listino parte da 40.950)
- Abbiamo provato Nissan Leaf in un percorso misto prevalentemente collinare. La vettura ci è sembrata precisa e tagliente nella conduzione e comoda nell'abitacolo. Anche in fase di accelerazione ha risposto bene alle sollecitazioni e la gestione in manovra è stata più che sufficiente. Molto semplice e intuitiva l'interfaccia dell'infotainment