Nissan Leaf premiata come migliore auto compatta al mondo dal WWCOTY

La nuova generazione dell'elettrica giapponese è stata premiata dalla giuria del Women’s Worldwide Car of The Year, l'unico premio automobilistico al mondo composto esclusivamente da giornaliste donne del settore auto. Il premio viene assegnato alle vetture che si distinguono per sicurezza, qualità, prezzo, design, facilità di guida, vantaggi e impatto ambientale
La giuria del Women’s Worldwide Car of The Year celebra la nuova Nissan Leaf. Le giornaliste dell’unico premio automobilistico al mondo tutto al femminile hanno dichiarato la terza generazione dell’elettrica giapponese come la Migliore Auto Compatta al Mondo.
La soddisfazione di Nissan
“Questo riconoscimento da parte di WWCOTY rafforza il nostro impegno a rendere i veicoli elettrici accessibili e desiderabili per tutti i clienti - commenta Ivan Espinosa, Presidente e CEO Nissan - La prima generazione di LEAF ha contribuito a gettare le basi per la diffusione dei veicoli elettrici a livello globale. Con le sue caratteristiche e tecnologie avanzate, questa nuova generazione rende la guida quotidiana più facile e piacevole e facilita i clienti a entrare nel mondo di veicoli elettrici.”
Design moderno e fino a 622 km con una ricarica
La nuova Nissan Leaf vanta un design moderno, che ha evoluto gli stilemi del passato portando la compatta elettrica del marchio di Yokohama a cambiare in linea anche con gli ultimi aggiornamenti della gamma del brand. Due le opzioni di batteria, da 52 o 75 kWh e due step di motori, da 177 CV (130 kW) oppure da 218 CV (160 kW), per un’autonomia complessiva rispettivamente 440 o da 622 km.
Sicurezza e confort
Realizzata sulla piattaforma modulare CMF-EV la nuova LEAF ha sospensioni MacPherson sull’asse anteriore e multi-link sul posteriore. A bordo troviamo strumentazione digitale da 12,3", monitor centrale da 12,3” con aggiornamenti OTA e alti standard di sicurezza e assistenza alla guida grazie anche al pacchetto ProPilot. Sono disponibili 3 allestimenti: Engage, Advance ed Evolve. Il prezzo di nuova Nissan Leaf parte da 36.950 euro.
Il premio nato nel 2009
La terza generazione di Nissan Leaf è stata riconosciuta dalla giuria Women’s Worldwide Car of The Year perché si distingue in alcune aree rilevanti come sicurezza, qualità, prezzo, design, facilità di guida, vantaggi e impatto ambientale. Il premio è stato istituito nel 2009 dalla giornalista neozelandese Sandy Myhre e mira ad amplificare la voce delle donne nell'industria automobilistica e a sottolineare l'importanza della mobilità come fattore chiave per le opportunità personali e professionali in tutto il mondo. La giuria è composta da 84 giornaliste del settore auto provenienti da 54 paesi.
