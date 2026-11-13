Le auto economiche con cambio automatico del 2026: classifica e consigli per la scelta
Guidare nel traffico, affrontare code e ripartenze continue oppure semplicemente godersi un viaggio senza dover utilizzare continuamente la frizione. Sono questi alcuni dei vantaggi del cambio automatico, una soluzione che negli ultimi anni ha conquistato un numero crescente di automobilisti. Se un tempo era soprattutto una prerogativa delle vetture di fascia alta, oggi questa tecnologia è disponibile anche su citycar e utilitarie dal prezzo accessibile.
- Al vertice delle proposte più interessanti troviamo la Dacia Sandero Streetway Eco-G 120 Auto, con un prezzo di partenza di circa 18.200 euro. Il modello abbina un motore turbo 1.2 da 122 CV, alimentato a benzina e GPL, a un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. È una soluzione particolarmente interessante per chi percorre molti chilometri e vuole contenere i costi di rifornimento.
- Chi cerca un'automobile compatta per muoversi prevalentemente in città può puntare sulla Kia Picanto 1.0 GDi AMT Urban, proposta a partire da 18.800 euro di listino. Il piccolo motore benzina da 68 CV è abbinato a un cambio robotizzato a cinque rapporti. Le dimensioni contenute, i cinque posti e la facilità di parcheggio rappresentano i suoi principali punti di forza. Bisogna invece mettere in conto prestazioni piuttosto tranquille, soprattutto nei percorsi extraurbani.
- Per chi preferisce un modello più spazioso, merita attenzione anche la Fiat Grande Panda Hybrid, con prezzi di partenza intorno ai 19.900 euro, secondo le versioni e le condizioni commerciali considerate. Il sistema mild hybrid da 110 CV lavora insieme a un cambio automatico doppia frizione a sei rapporti. Cinque porte, cinque posti e un bagagliaio da 353 litri la rendono una proposta interessante per le famiglie e per chi utilizza l'auto anche fuori città.
- Una delle sorprese del mercato è la MG3 Hybrid+, disponibile da circa 18.900 euro nell'allestimento Comfort. A differenza delle precedenti proposte, questa vettura utilizza un sistema full hybrid che combina un motore benzina 1.5 con un'unità elettrica. La potenza complessiva raggiunge 195 CV, mentre il cambio è automatico. Il consumo dichiarato si attesta intorno a 4,4 litri ogni 100 chilometri. È quindi una delle alternative più interessanti per chi desidera un'auto economica senza rinunciare a prestazioni brillanti e tecnologia ibrida.
- Un'altra possibilità è rappresentata dalla Hyundai i10 AMT, il cui prezzo parte da circa 19.250 euro. Condivide con la Kia Picanto parte della meccanica, compreso il cambio robotizzato a cinque rapporti. Il suo motore tre cilindri da 68 CV privilegia la semplicità e l'efficienza. Le dimensioni ridotte la rendono particolarmente adatta alla città, mentre gli interni offrono una buona organizzazione degli spazi per il segmento di appartenenza.