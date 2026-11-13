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Le auto economiche con cambio automatico del 2026: classifica e consigli per la scelta

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Guidare nel traffico, affrontare code e ripartenze continue oppure semplicemente godersi un viaggio senza dover utilizzare continuamente la frizione. Sono questi alcuni dei vantaggi del cambio automatico, una soluzione che negli ultimi anni ha conquistato un numero crescente di automobilisti. Se un tempo era soprattutto una prerogativa delle vetture di fascia alta, oggi questa tecnologia è disponibile anche su citycar e utilitarie dal prezzo accessibile.

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