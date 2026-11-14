Gomme invernali, domani scatta l'obbligo: quali sono le sanzioni

Il cambio stagionale è anche l'occasione per verificare le condizioni degli pneumatici conservati durante l'estate. Prima del montaggio è necessario controllare la pressione, la presenza di eventuali danni sui fianchi e soprattutto la profondità del battistrada. Il limite minimo previsto dalla normativa italiana per le autovetture è di 1,6 millimetri, ma per affrontare fondi innevati è consigliabile disporre di una profondità residua superiore, preferibilmente di almeno 3-4 millimetri. Con l'usura diminuisce infatti la capacità dello pneumatico di assicurare trazione e controllo nelle condizioni più difficili. Un'ultima attenzione riguarda motocicli e ciclomotori a due ruote, esclusi dall'obbligo ordinario delle dotazioni invernali. Durante il periodo di validità delle ordinanze possono però circolare sulle strade interessate soltanto in assenza di neve o ghiaccio sul fondo e di precipitazioni nevose in corso.

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