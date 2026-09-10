Il nuovo suv elettrico di medie dimensioni del marchio di Hiroshima è pronto ad arrivare su strada, Con un’autonomia di 484 km sarà disponibile in due allestimenti, con gl ordini per l’Italia che sono già aperti e prezzo a partire da 46.750 euro. La nostra prova in anteprima di nuova Mazda CX-6e sulle strade di Dusseldorf

Ultima espressione del linguaggio stilistico Kodo - Soul of Motion, la CX-6e vanta una silhouette slanciata con al frontale la tipica firma a forma di ala, enfatizzata da un elemento luminoso ad effetto tridimensionale che ha una sequenza specifica durante le fasi di apertura, chiusura e ricarica. Attento lo studio aerodinamico, con forme scolpite che esaltano il dinamismo e passaruota pronunciati. I cerchi dal design specifico, disponibili da 19 o 21 pollici, contribuiscono poi all’efficienza.

Tecnologia, design, mobilità elettrica ma soprattutto piacere di guida. In 4,85 metri Mazda CX-6e racchiude questi aspetti e tanto altro. Il nuovo suv a batteria del marchio di Hiroshima rappresenta il nuovo capitolo dell’elettrificazione per il brand giapponese, che non rinuncia al suo approccio umanocentrico e multi energia.

Gli interni seguono la filosofia dell’omotenashi, l’antica arte dell’accoglienza giapponese. Il sedile del posto di guida si muove in automatico, slittando di 10 cm per facilitare l’ingresso a bordo. La plancia è dominata dal display touch da 26’’ che si estende fino allo spazio davanti al passeggero anteriore. Lo schermo, a doppia sezione e con risoluzione in 5K, consente a quest’ultimo e al conducente di personalizzarlo e accedere a informazioni e set up. Il bagagliaio ha una capacità di 468 litri, che diventano 1.436 se si abbattono le sedute posteriori. A tutto questo si aggiunge anche il frunk da 80 litri, sufficienti per i cavi di ricarica ma anche per un trolley di piccole dimensioni.

Il test drive, come va Mazda CX-6e

La nuova Mazda CX-6e è frutto della collaborazione ventennale tra il marchio giapponese e il colosso cinese Changan. Nasce su una piattaforma condivisa e ha una powertrain da 190 kW, 258 CV e 290 Nm di coppia, abbinata ad una batteria LFP da 78 kWh. L’autonomia raggiunge così i 484 km, con la ricarica rapida fino a 200 kW, per recuperare dal 10 all’80% in 24 minuti. Il caricatore di bordo invece è da 11 kW. La scelta della trazione posteriore e un telaio affinato ad hoc portano ancora una volta su strada l’interpretazione del Jinba Ittai di Mazda, abbinando confort e ovviamente piacere di guida.

Prezzo e allestimenti

Dopo il debutto davanti al grande pubblico in occasione del Salone dell’Auto di Bruxelles all’inizio dell’anno, il suv elettrico del marchio giapponese si prepara così ad arrivare su strada anche in Italia. CX-6e sarà disponibile in due allestimenti, Takumi e Takumi Plus. Gli ordini sono già aperti con prezzo da 46.750 euro. Con questo modello dunque Mazda guarda così al futuro senza rinunciare a quei valori che ne hanno sempre definito l’identità.