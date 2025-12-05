Honda Prelude, la prova della coupé giapponese

Offerte Sky
Honda Prelude, la coupé giapponese torna dopo 25 anni. La prova della sesta generazione

Auto
Gianluca Sepe

Gianluca Sepe

Il test drive della sportiva nipponica che torna sulle strade europee con la sesta generazione dopo un'assenza di oltre 25 anni dai listini. Sotto pelle il propulsore ibrido condiviso con la Civic

The joy of driving, la gioia di guidare. E’ partita da questo concetto importantissimo Honda per riportare in gamma Prelude, modello che mancava da 25 anni dalle strade europee ed italiane. Una coupé in un mondo di SUV e crossover che cercherà di far battere ancora il cuore degli appassionati.

Honda Prelude test drive

Rispetto al passato che attingeva alla Accord, la sesta generazione di Honda Prelude si basa invece sulla nuova Civic pur mantenendo linee e stile personali. Il design si ispira al mondo degli alianti, con una silhouette elegante e dinamica. Al frontale i fari LED e la mascherina cromata donano carattere così come la firma luminosa posteriore a tutta larghezza. La vista laterale poi ne esalta le forme da sportiva, con solo 1,35 metri di altezza. L’impostazione degli interni richiama ancora la Civic, in particolare per la strumentazione digitale ma qui ritroviamo sedili sportivi e una plancia più ribassata.

Approfondimento

Honda, produzione auto verso gli Usa per aggirare dazi Trump
Honda Prelude test drive

La nuova Honda Prelude è spinta dal propulsore Full Hybrid e:HEV che combina due motori elettrici, una batteria agli ioni di litio a 72 celle e un motore benzina 2.0 a Ciclo Atkinson per una potenza di 184 CV che consente di coprire lo 0-100 in 8,2 secondi. Una powertrain che già conosciamo, così come le sue doti di efficienza e lato performance ma la vera novità è rappresentata dal cambio Honda S+ Shift: si perché anche se c’è una trasmissione automatica, questo sistema simula la cambiata in maniera virtuale, utilizzando in particolare i paddle al volante. Un modo per restituire al guidatore una sensazione di guida che sia il più sportiva possibile.

Approfondimento

Honda Civic Type R, addio all'Italia con la Best Lap
Honda Prelude test drive

La piccola sportiva giapponese è agile e sa come far divertire, anche se si sarebbe forse potuto osare qualcosa in più in termini di cavalleria. La powertrain regala comunque spunti interessanti e grazie al passo corto e alle dimensioni compatte, nel misto si muove molto bene e coinvolge a pieno chi si trova al volante. Ottimo anche il set up sospensivo, con gli ammortizzatori adattivi mutuati direttamente dalla Civic Type R.

Approfondimento

Le migliori moto da acquistare tra i modelli in uscita nel 2025
Honda Prelude test drive

Su strada dal 2026, la nuova Honda Prelude avrà un prezzo di 50,900 euro. Quella che è stata l’anima più innovativa del marchio giapponese è pronta a scrivere un nuovo capitolo della storia del brand, spingendo chi si trova al volante e a bordo a sperare che il viaggio non finisca mai. 

Honda Prelude test drive

